Стало известно, каким категориям работников бюджетной сферы Башкирии повысят зарплату в этом году
Как уточнили в Правительстве РБ, согласно документу, повышение зарплат коснется следующих категорий работников учреждений бюджетной сферы:
- педагогических работников школ до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- педагогических работников детских садов до 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в республике;
- педагогических работников дополнительного образования детей до 95% от средней заработной платы учителей в республике;
- преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений проф. образования до 95% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- преподавателей высшего проф. образования до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- работников культуры до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- научных сотрудников до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- врачей до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- среднего медперсонала до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- младшего медперсонала до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- социальных работников до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Башкортостан;
- педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике.
- педагогических работников школ до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- педагогических работников детских садов до 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в республике;
- педагогических работников дополнительного образования детей до 95% от средней заработной платы учителей в республике;
- преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений проф. образования до 95% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- преподавателей высшего проф. образования до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- работников культуры до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- научных сотрудников до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- врачей до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- среднего медперсонала до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- младшего медперсонала до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
- социальных работников до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Башкортостан;
- педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике.
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