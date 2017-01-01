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Стало известно, каким категориям работников бюджетной сферы Башкирии повысят зарплату в этом году

Стало известно, каким категориям работников бюджетной сферы Башкирии повысят зарплату в этом годуКак уточнили в Правительстве РБ, согласно документу, повышение зарплат коснется следующих категорий работников учреждений бюджетной сферы:

- педагогических работников школ до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

- педагогических работников детских садов до 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в республике;

- педагогических работников дополнительного образования детей до 95% от средней заработной платы учителей в республике;

- преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений проф. образования до 95% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

- преподавателей высшего проф. образования до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

- работников культуры до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

- научных сотрудников до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

- врачей до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

- среднего медперсонала до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

- младшего медперсонала до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

- социальных работников до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Башкортостан;

- педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике.


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