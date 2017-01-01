Стало известно, каким категориям работников бюджетной сферы Башкирии повысят зарплату в этом году

- педагогических работников школ до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;- педагогических работников детских садов до 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в республике;- педагогических работников дополнительного образования детей до 95% от средней заработной платы учителей в республике;- преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений проф. образования до 95% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;- преподавателей высшего проф. образования до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;- работников культуры до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;- научных сотрудников до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;- врачей до 180% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;- среднего медперсонала до 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;- младшего медперсонала до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;- социальных работников до 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Башкортостан;- педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике.