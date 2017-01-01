ПМЭФ-2017: Башкортостан вошел в ТОП-15 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

2 июня на площадке Петербургского международного экономического форума объявлены результаты ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, формируемого Агентством стратегических инициатив.По итогам 2016 года Республика Башкортостан значительно улучшила свои позиции и вошла в группу лидеров, заняв 13 место. Как отметили организаторы мероприятия, Башкортостан сделал хороший рывок в формировании инвестиционного климата и поднялся на семь пунктов по сравнению с предыдущим рейтингом.– Башкортостан продемонстрировал хороший рост. Это говорит о планомерной работе, проводимой в регионе, – сообщила Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева.Оценка проводилась по 45 показателям в рамках четырех направлений: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства». Основа Национального рейтинга – мнение бизнес-сообщества.