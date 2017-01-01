В Уфе откроется исторический парк «Россия - Моя история!»
В Уфе откроется исторический парк «Россия - Моя история!»
Башкортостан станет первым после столицы регионом, где будет реализован крупный общероссийский проект «Россия — Моя история!». Исторический парк будет развернут в Уфе на одном из павильонов ВДНХ-Экспо в преддверии Дня России.
Экспозиция включит около 500 единиц мультимедийной техники, расположенных на площади более 7000 квадратных метров, и при помощи современных технологий панорамно покажет более чем тысячелетнюю историю страны.
Сайт проекта http://myhistorypark.ru/
Башкортостан станет первым после столицы регионом, где будет реализован крупный общероссийский проект «Россия — Моя история!». Исторический парк будет развернут в Уфе на одном из павильонов ВДНХ-Экспо в преддверии Дня России.
Экспозиция включит около 500 единиц мультимедийной техники, расположенных на площади более 7000 квадратных метров, и при помощи современных технологий панорамно покажет более чем тысячелетнюю историю страны.
ИА «Башинформ».
Сайт проекта http://myhistorypark.ru/
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