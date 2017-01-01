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Рустэм Хамитов сформировал новый состав Центризбиркома Башкирии

Рустэм Хамитов сформировал новый состав Центризбиркома БашкирииГлава Башкортостана своим указом назначил шесть членов Центральной избирательной комиссии. Таким образом, Рустэм Хамитов завершил формирование ЦИК Башкирии. Глава региона назначил:
— действующего председателя ЦИК РБ Хайдара Валеева (предложен ЦИК России),
— Марата Гадилова (предложен райсоветом Кушнаренковского района),
— Ляйсан Гарипову (предложена партией ЛДПР), Ильдара Каримова (предложен райсоветом Благовещенского района),
— Геннадия Шабаева (предложен партией «Патриоты России»),
— Руслана Ямалетдинова (предложен партией «Единая Россия»).

Сегодня же депутаты Госсобрания Башкирии определили шесть членов Центральной избирательной комиссии Башкортостана с правом решающего голоса. Рейтинговое голосование состоялось на пленарном заседании.

Новый состав избирается в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии 26 июня 2017 года. В соответствии с федеральным и региональным законодательством о выборах, в ЦИК нового состава войдут 12 членов с правом решающего голоса.

Половина членов республиканского избиркома назначается Госсобранием, другая половина — Главой Башкортостана. При этом как Госсобрание, так и Глава республики должны назначить не менее одного члена избирательной комиссии на основе поступивших предложений ЦИК России.

Центризбирком России ранее рекомендовал Главе республики назначить членом региональной комиссии нового состава нынешнего председателя — Хайдара Валеева, а Государственному Собранию — Марину Долматову, секретаря комиссии действующего состава.

Кандидаты избирались на основе предложений, поступивших от политических партий, выдвинувших списки кандидатов и допущенных к распределению депутатских мандатов в Госдуме, Госсобрании Башкортостана, а также предложений представительных органов муниципальных образований, ЦИК республики предыдущего состава, ЦИК РФ.
ИА «Башинформ».




Теги: Глава Башкортостана Центризбирком




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