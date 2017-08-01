Подпишись и выиграй!
В сентябре начинается подписная кампания на 2018-й год. Марафон «Подпишись на родное издание» проходит по всей республике. Оформив подписку, вы можете выиграть ценные призы.
«ПРИЗ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ»
Акция под таким названием будет проходить в течение октября и первых двух недель декабря. Чтобы принять в ней участие, нужно подписаться на любое районное, городское или республиканское издание на 2018 год (не менее чем на 6 месяцев) и прислать в соответствующую редакцию копию подписной квитанции. Каждую неделю методом случайного выбора будет определяться победитель, фото которого появится в газете (журнале).
В качестве призов подготовлены товары, которые придутся весьма кстати в зимний период.
«СЧАСТЛИВОЕ АВТО»
Акция пройдет в ноябре. Нужно подписаться на районную или городскую газету на 2018 год не менее чем на шесть месяцев и получить в редакции (в своем районе или городе, кроме Уфы) специальную наклейку. Стикер следует наклеить на заднее стекло своего автомобиля. А в конце ноября на одной из улиц или площадей райцентра или города состоится розыгрыш. Призы разыгрываются исключительно среди подписчиков, прибывших на место проведения мероприятия на автомобиле со специальной наклейкой. Кстати, и призы соответствующие— автокомпрессор, набор инструментов, набор автомобилиста и прочее. О точном месте и времени проведения розыгрыша сообщат в газете.
ВЫИГРАЙ СУПЕРПРИЗ!
Для участия в розыгрыше суперпризов нужно подписаться одновременно на одно республиканское издание и одно районное или городское на 2018 год не менее чем на шесть месяцев. Копии подписных абонементов следует прислать по адресу: 450077, город Уфа, улица Кирова, 45, ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан», отдел распространения периодической печати.
В феврале 2018 года методом случайного выбора будут определены фамилии 21 победителя. Главный приз — телевизор и приемник спутникового ТВ. Кроме того, будут разыграны два телевизора, три приемника спутникового ТВ и пятнадцать планшетов.
Имена и фотографии победителей опубликуют в прессе. Обладателя суперприза пригласят на награждение в Уфу.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В феврале 2018 года состоится розыгрыш призов среди тех, кто оформил годовую подписку на 2018 год на республиканское, районное или городское издание. Копии подписных абонементов для участия в этом конкурсе необходимо прислать по адресу: 450077, город Уфа, улица Кирова, 45, ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан», отдел распространения периодической печати с пометкой «На конкурс «Будьте здоровы!».
В качестве призов подготовлены необходимые в быту медицинские товары (тонометры, глюкометры, магнитотерапевтические аппараты и прочие).
Важно! Для участия в розыгрышах нужно подписываться только на газеты и журналы Издательского дома «Республика Башкортостан». С полным списком изданий медиа-холдинга можно ознакомиться на сайте www.rbsmi.ru.
«ПРИЗ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ»
Акция под таким названием будет проходить в течение октября и первых двух недель декабря. Чтобы принять в ней участие, нужно подписаться на любое районное, городское или республиканское издание на 2018 год (не менее чем на 6 месяцев) и прислать в соответствующую редакцию копию подписной квитанции. Каждую неделю методом случайного выбора будет определяться победитель, фото которого появится в газете (журнале).
В качестве призов подготовлены товары, которые придутся весьма кстати в зимний период.
«СЧАСТЛИВОЕ АВТО»
Акция пройдет в ноябре. Нужно подписаться на районную или городскую газету на 2018 год не менее чем на шесть месяцев и получить в редакции (в своем районе или городе, кроме Уфы) специальную наклейку. Стикер следует наклеить на заднее стекло своего автомобиля. А в конце ноября на одной из улиц или площадей райцентра или города состоится розыгрыш. Призы разыгрываются исключительно среди подписчиков, прибывших на место проведения мероприятия на автомобиле со специальной наклейкой. Кстати, и призы соответствующие— автокомпрессор, набор инструментов, набор автомобилиста и прочее. О точном месте и времени проведения розыгрыша сообщат в газете.
ВЫИГРАЙ СУПЕРПРИЗ!
Для участия в розыгрыше суперпризов нужно подписаться одновременно на одно республиканское издание и одно районное или городское на 2018 год не менее чем на шесть месяцев. Копии подписных абонементов следует прислать по адресу: 450077, город Уфа, улица Кирова, 45, ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан», отдел распространения периодической печати.
В феврале 2018 года методом случайного выбора будут определены фамилии 21 победителя. Главный приз — телевизор и приемник спутникового ТВ. Кроме того, будут разыграны два телевизора, три приемника спутникового ТВ и пятнадцать планшетов.
Имена и фотографии победителей опубликуют в прессе. Обладателя суперприза пригласят на награждение в Уфу.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В феврале 2018 года состоится розыгрыш призов среди тех, кто оформил годовую подписку на 2018 год на республиканское, районное или городское издание. Копии подписных абонементов для участия в этом конкурсе необходимо прислать по адресу: 450077, город Уфа, улица Кирова, 45, ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан», отдел распространения периодической печати с пометкой «На конкурс «Будьте здоровы!».
В качестве призов подготовлены необходимые в быту медицинские товары (тонометры, глюкометры, магнитотерапевтические аппараты и прочие).
Важно! Для участия в розыгрышах нужно подписываться только на газеты и журналы Издательского дома «Республика Башкортостан». С полным списком изданий медиа-холдинга можно ознакомиться на сайте www.rbsmi.ru.
Теги: подписка журнал лото-уйын