Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по развитию государственных языков Башкортостана и языков народов республики
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан.
Документ подписан в соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации и в целях реализации статьи 54 Конституции Республики Башкортостан, гарантирующей равные права на сохранение родного языка народов, проживающих на её территории, создания условий для свободного изучения государственных языков Республики Башкортостан, обеспечения эффективности и доступности системы изучения башкирского языка и языков народов Республики Башкортостан, совершенствования условий для развития кадрового и методического потенциала в этой сфере по итогам рассмотрения предложений Ассамблеи народов Республики Башкортостан и Всемирного курултая башкир.
Указом учреждены гранты Главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан.
В документе также отмечена целесообразность создания Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.
Правительству РБ поручено до 1 февраля 2018 года разработать и утвердить госпрограмму по сохранению и развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык» и «Родные языки», а также определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией Указа.
Общественной палате РБ совместно с Ассамблеей народов Республики Башкортостан рекомендовано осуществлять общественный мониторинг реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики.
Фото: пресс-служба Главы Башкортостана.
Документ подписан в соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации и в целях реализации статьи 54 Конституции Республики Башкортостан, гарантирующей равные права на сохранение родного языка народов, проживающих на её территории, создания условий для свободного изучения государственных языков Республики Башкортостан, обеспечения эффективности и доступности системы изучения башкирского языка и языков народов Республики Башкортостан, совершенствования условий для развития кадрового и методического потенциала в этой сфере по итогам рассмотрения предложений Ассамблеи народов Республики Башкортостан и Всемирного курултая башкир.
Указом учреждены гранты Главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан.
В документе также отмечена целесообразность создания Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.
Правительству РБ поручено до 1 февраля 2018 года разработать и утвердить госпрограмму по сохранению и развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык» и «Родные языки», а также определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией Указа.
Общественной палате РБ совместно с Ассамблеей народов Республики Башкортостан рекомендовано осуществлять общественный мониторинг реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики.
ИА «Башинформ».
Фото: пресс-служба Главы Башкортостана.
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