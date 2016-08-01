НАЧАЛ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР
Сегодня , 18 сентября 2016 года, мы - журналисты журнала "Башкортостан кызы" принимаем участие в работе Общественного пресс-центра "Выборы - 2016".
Организаторами данного мероприятия являются Общественная палата Республики Башкортостан, Союз журналистов Республики Башкортостан и Ассоциация по защите гражданских и избирательных прав "Гражданский контроль" в РБ.
Общественный центр будет работать до 01.00 часов ночи.
В программе - проведение брифингов с участием политологов, экспертов, представителями политических партий, которые участвуют в выборах в Государственную думу РФ. Члены Ассоциации по защите прав гражданских и избирательных прав "Гражданский контроль" будут анализировать поступившие жалобы о нарушениях избирательных прав.
Работает телефон горячей линии: 8-965-923-2000.