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НАЧАЛ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

НАЧАЛ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

Сегодня , 18 сентября 2016 года, мы - журналисты журнала "Башкортостан кызы" принимаем участие в работе Общественного пресс-центра "Выборы - 2016".
Организаторами данного мероприятия являются Общественная палата Республики Башкортостан, Союз журналистов Республики Башкортостан и Ассоциация по защите гражданских и избирательных прав "Гражданский контроль" в РБ.

Общественный центр будет работать до 01.00 часов ночи.

В программе - проведение брифингов с участием политологов, экспертов, представителями политических партий, которые участвуют в выборах в Государственную думу РФ. Члены Ассоциации по защите прав гражданских и избирательных прав "Гражданский контроль" будут анализировать поступившие жалобы о нарушениях избирательных прав.

Работает телефон горячей линии: 8-965-923-2000.

НАЧАЛ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР





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