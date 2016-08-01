НАЧАЛ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

Организаторами данного мероприятия являются Общественная палата Республики Башкортостан, Союз журналистов Республики Башкортостан и Ассоциация по защите гражданских и избирательных прав "Гражданский контроль" в РБ.В программе - проведение брифингов с участием политологов, экспертов, представителями политических партий, которые участвуют в выборах в Государственную думу РФ. Члены Ассоциации по защите прав гражданских и избирательных прав "Гражданский контроль" будут анализировать поступившие жалобы о нарушениях избирательных прав.