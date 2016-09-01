Степь с ковылью белою – в памяти моей

Альмира КИРЕЕВА.

“Степь с ковылью шелковой, которая начиналась с окраины села, была моим излюбленным местом. Лихо скачущие по степи аргамаки, длинные гривы которых сливались с ковылью, мне казались самыми красивыми, совершенными существами. Я мчалась в догонку им, ощущая себя одним из них: игривый ветер развевал непослушные волосы, а ноги, будто, и не касались земли, я не бежала, летала! И степь с ковылью белою, того же цвета аргамаки, я, девчушка, несущаяся за ними, также ветер, весело подгоняющий нас, становились единым целым. В эти минуты я чувствовала в себе скорость этих бесподобно грациозных, умных животных и думала: “Может быть, я прошлой жизни была лошадью?” – Чуть повзрослев, Разиля поняла, почему так трепетно любила их: оказывается, она появилась на свет в Год лошади, а знаки Зодиака очень часто имеют большое влияние на человека.Будущая чемпионка СССР родилась и выросла в селе Раевский Альшеевского района. “Наша улица, протянувшаяся вдоль консервного завода, что на окраине, называлась Заводской, – воспоминания уносят Разилю в беззаботное детство. – Родители работали на этом заводе, прославившемся тогда на всю страну. В семье росли четверо детей, я была самой младшей”.Когда она училась в четвертом классе, в райцентре открылась спортивная школа, где Разиля и ее сестра Наиля стали проводить все свободное время. Директор школы Рафаэль Самирханов и тренер Азат Шангареев, обнаружившие в этой стремительной, легкой девчонке врожденный талант бегуньи, стали заниматься с ней отдельно. А через два года состоялся дебют Разили в первенстве республики, где ее молниеносная скорость поразила уфимских тренеров.Вскоре после этих соревнований напротив дома Ширгазиных остановилась незнакомая машина. Оказалось, наставники Центра олимпийской подготовки Башкортостана по легкой атлетике Александр Мешков, Виталий Арефьев, Владимир Подольский и его супруга Марина Подольская приехали уговорить родителей Разили отпустить ее с ними в Уфу. Нежданные гости были весьма настойчивы.“У вашей дочери очень редкий дар, она должна проявить свой потенциал в большом спорте”, – говорили они. Мунире Давлетовне и Нурлыгаяну Нурмухаметовичу, хоть и было жаль младшенькую, ничего не оставалось, как согласиться, тем более, что Разиля загорелась желанием заниматься в именитом центре.“Как сегодня помню свое первое выступление в первенстве России, проходившее в Кисловодске. 1980 год, мне 14 лет. На чемпионат приехали самые сильные бегуны страны до 18 лет. Все в экипировке от известных иностранных фирм, в специальных кроссовках. А на мне – полинявшие футболка и трико, в которых я ходила в Раевке и старенькие кеды, – вспоминает Разиля. – Не помню, как это случилось: я мгновенно оказалась впереди всех и перебежала финиш”. Ширгазина, пролетевшая дистанцию один километр за 2 минуты 55 минут, была признана победителем чемпионата.Не перечисляя все достижения башкирской девушки, которую в тот же год включили состав сборной СССР, остановимся лишь на нескольких из них. В 1984 году на чемпионате СССР Разиля, показавшая лучший результат на кроссе на 1 километр, поднялась на высшую ступень пьедестала. В самом начале, сразу после старта, кто-то сильно наступил ей на пятку, да так, что полетели шипы правой кроссовки. “Было это случайно или намеренно, не знаю. Но в этот миг невероятная сила, вырвавшаяся из груди, словно вулкан, понесла меня вперед. Я устремилась с одной целью – победить!” – рассказывает Разиля.В первенствах СССР по кроссу 1985 и 1986 годов Ширгазина была удостоена серебряной медали. А в 1988 году в соревнованиях на Кубок РСФСР вновь стала первой. Выступая в 1993 году в столице Китая Пекине на марафонской эстафете в составе сборной России, Разиля принесла стране серебро. В международных соревнованиях 1994 года во Франции она показала третий результат, в этом же году с первенства по кроссу, проходившего в Словакии, вернулась с зототой медалью.Свободное дыхание, которое не сбивалось даже в самых сложных дистанциях, ловкость лани, легкие шаги, напоминающие полет – редчайшие природные данные позволяли ей играючи добиваться результатов, на которых у других бегунов уходили годы упорных тренировок. “Секрет достижений Ширгазиной – в ее неповторимом таланте”, – говорили тренеры. “Я несказанно счастлива, когда бегу”, – делится Разиля. Это состояние для нее также естественно – как чувство, что испытывает певец, волнительная мелодия которого возвышает души, как ощушение поэта, сложившего свои лучшие строки. Наставники, оттачивая способности Ширгазиной, совершенствовали ее мастерство, как опытный мастер превращал алмаз в ослепительный бриллиант.“Оказывается, методика достижения высоких результатов в советском спорте была целой наукой”, – думаешь, слушая людей, близких к большому спорту. Например, тренировки в Олимпийской базе, расположенной в горах Северного Кавказа, в 1000 метрах высоты от моря, ощутимо повышали внутренние возможности спортсменов. Так как на вершине, где не хватает кислорода, организм начинает задействовать неиспользованные резервы. Такая подготовка обеспечивает бегунам уже в условиях равнины лучшие результаты. “На величественной высоте, где слышен звон тишины, рядом с нами проплывали белогривые облака, напоминающие аргамаков со степей моего села, – рассказывает Разиля. – Я бежала сквозь гущу облаков, касалась их ладонью – это, возможно, многим покажется выдумкой. Разве смогла бы созерцать это неописуемое волшебство, не будь в моей жизни большого спорта? Разве встретила бы человека, наполнившего светом мой мир, если бы судьба не привела меня в легкую атлетику?”… Она помнит первую встречу с ним в Олимпийском в мельчайших деталях. Вот он, оказывается, какой – популярный Валерий Криулин, самый сильный бегун сборной, скорость которого сравнивают со скоростью летящей стрелы. Очень простой, веселый, без тени звездности. Далее она была очарована его внутренним тактом, невероятной работоспобностью и волей к победе. Разиля, тогда еще девушка-подросток, боялась признаться себе, что влюблена, а больше всего боялась, что об этом узнает Валерий, который был старше на тринадцать лет. “Прошло четыре года. Однажды, когда со всей командой мы праздновали одну из больших побед, Валерий осторожно коснулся моей руки. С этого дня мы были вместе...” – делится Разиля с самыми счастливыми воспоминаниями.Дочь двух звезд спорта, рожденную в любви, назвали Викторией. Она пошла по стопам родителей: окончила Уфимский филиал Уральского университета физической культуры, является мастером спорта по пятиборью, работает в Москве фитнес-инструктором.Разиля, в которой удивительным образом сочетаются трогательная хрупкость и непоколебимая сила, знает, что жизнь состоит не только из прибретений, но и из потерь. Каким же мудрым должно быть сердце, чтобы пережить потери, сохранив внутреннюю целостность, способность восхищаться миром, как в юности. Хоть и нет рядом того, в ком не чаяла души, любовь, которую она пронесла через годы, словно ангел-хранитель, освещает ей путь.Разиля Нурлыгаяновна, больше 20 лет посвятившая развитию большого спорта, сегодня ведет занятия физкультуры в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Имя Ширгазиной, продолжающей доказывать, что спорт является источником здоровья, красоты, хорошего настроения, внесена в энциклопедию Башкортостана.